Warme sanering van varkenssector mag van Europa, maar hap niet te snel toe, adviseert de ZLTO

De landelijke subsidieregeling voor een zogeheten warme sanering van de varkenssector in vooral Brabant mag doorgaan. De Europese Commissie heeft hiervoor het licht op groen gezet, zo heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdagmiddag in de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Het is de vraag of varkensboeren in Brabant hiervan gebruik gaan maken. De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, de ZLTO, adviseert hen zich eerst goed te beraden.



Goedkeuring kostte tijd

Vorig jaar al maakte het kabinet bekend dat het minstens 120 miljoen euro wil uittrekken om boeren uit te kopen. Varkensbedrijven die de meeste stank veroorzaken, komen hiervoor als eerste in aanmerking. Aanvankelijk was het de bedoeling dat varkensboeren zich hiervoor vanaf medio augustus konden inschrijven. De Europese Commissie moest deze regeling echter eerst goedkeuren, er kan namelijk sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun. De beoordeling kostte meer tijd dan gedacht, maar ze heeft dus positief uitgepakt.

LEES OOK: 200 miljoen voor sanering en verduurzaming van varkenshouderijen



Met de regeling wil Schouten de overlast verlichten in gebieden waar veel intensieve varkensbedrijven gevestigd zijn. Vooral in Oost-Brabant en Noord-Limburg staat het leefklimaat op sommige plekken onder druk, constateert zij.



'Extra onzekerheden'

De ZLTO reageert gereserveerd op de toestemming. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat boeren eerst heel goed naar de consequenties moeten kijken. Ook en vooral, zo voegt hij er aan toe, omdat er door de stikstofdiscussie zoveel extra onzekerheden zijn gerezen. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), die betrokken was bij het opstellen van de regeling, kon nog niet reageren.



De regeling waarop nu kan worden ingetekend, staat los van de plannen die Schouten vorige week aankondigde als reactie op het stikstofprobleem. Zo blijft er veel op de agrarische sector afkomen en het laat de boeren duidelijk niet ongeroerd. Het is niet voor niets dat vrijdag naar verwachting honderden boeren naar het provinciehuis in Den Bosch trekken. Ze willen daar hun stem laten horen wanneer Provinciale Staten gaan praten over de stikstofproblematiek.

LEES OOK: Boeren weer massaal op pad, maar waarom gaan ze nu naar het provinciehuis?