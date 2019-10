Gaten in de vloeren en muren, Kasteel van Gemert moet na opknapbeurt weer eeuwen vooruit kunnen

'Na de renovatie kan het kasteel er weer 200 jaar tegen', zegt pandbeheerder Bas van de Laar in een kamer van het Kasteel van Gemert. Nu zitten er nog gaten in de vloer, muren en in het plafond. Een grote opknapbeurt die in 2020 begint, moet daar verandering in brengen.

Sinds ruim tien jaar geleden de laatste paters van de congregatie van de Heilige geest vertrokken, staat het monumentale pand te verpauperen. Aan de buitenkant ziet het er nog imposant uit, maar binnen is er overal achterstallig onderhoud. Er moet veel gebeuren om er woningen, een restaurant, een theater en een hotel van te maken. Want zo zien de plannen voor het kasteel eruit.

Deplorabel

Door de miserabele staat van het gebouw waren grote gedeeltes de laatste jaren ontoegankelijk voor de inwoners van Gemert. "Het kasteel raakt steeds verder in verval door de jarenlange leegstand. We willen niet langer wachten en zetten fors in op restauratie, verduurzaming en herbestemming van het Kasteel", zegt Bas van de Laar van ontwikkelaar BL Huisvesting.

Na een periode van stilte zit er nu schot in de toekomst van Kasteel Gemert. Met een voorbereidingskrediet wil het gemeentebestuur van Gemert onderzoek doen naar de haalbaarheid van een 'cultuurhuis' binnen het kasteelcomplex. Daarnaast heeft ontwikkelaar BL Huisvesting een omgevingsvergunning aangevraagd, waarmee de renovatie kan beginnen.

In de plannen van voor het kasteelcomplex was al een theaterfunctie opgenomen. Door te onderzoeken of zowel het Kunstlokaal als De Eendracht in één cultuurhuis binnen de kasteelpoort een plek kunnen krijgen, krijgen beide plannen een impuls.

Gemert is blij

Verschillende inwoners van Gemert reageren positief op de plannen. "Vroeger speelden we met de kinderen in de kasteeltuin, mooi als dat weer kan. Het is een aanwinst en het kasteel hoort bij Gemert."

Om vanaf het Ridderplein in het centrum van Gemert weer vrij zicht te krijgen op de monumentale Donjon-toren van het kasteel wordt de voormalige eetzaal van de paters afgebroken. Het kasteel wordt daardoor een stukje kleiner, maar voor de inwoners van Gemert ziet het er wel mooier uit. "De Donjon naast de poort is het meest gefotografeerde stuk van het kasteel", zegt Bas vol trots. Verder wordt de toegankelijkheid van het toekomstige museum in de Donjon en de Hoofdburcht aanzienlijk verbeterd met nieuwe liften en trappenhuizen.