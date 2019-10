Miljoenen extra voor Van Gogh Nationaal Park

Officieel moet het Van Gogh Nationaal Park nog worden opgericht, maar het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft er nu al 4,5 miljoen euro voor over. Dit is donderdag bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in Udenhout. Tientallen overheden, organisaties en bedrijven ondertekenden hier een samenwerkingsovereenkomst.

Het ministerie zorgde voor extra feestvreugde door de injectie bekend te maken. Het geld is bedoeld voor het aantrekkelijk(er) maken van het landschap in het beoogde Nationaal Park. Eerder zegden gemeenten al bijdragen toe van 10.000 tot 25.000 euro.





Geïnspireerd door Van Gogh

Het park is gesitueerd in een deel van Brabant dat wordt begrensd door Eindhoven, Den Bosch, Helmond, Tilburg, Breda, Zundert en Etten-Leur. De plannen zijn geïnspireerd door de manier waarop de in Zundert geboren Vincent van Gogh tegen de natuur aankeek en dit in zijn schilderijen verwerkte, zo wordt gezegd. Maar het park gaat meer bieden.



De Tilburgse wethouder Mario Jacobs: “Een Nationaal Park Nieuwe Stijl is meer dan alleen een natuurlandschap, ook het cultuurlandschap tot in de steden hoort hierbij.” De regionale economie zou hiermee ook een impuls moeten krijgen.

LEES OOK: Brabant krijgt vierde nationaal park: Van Gogh Nationaal Park