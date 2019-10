Bewoners Zevenbergschen Hoek protesteren tegen 380KV-hoogspanningsleiding bij raadsvergadering

Grote drukte bij de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Moerdijk donderdag over de omstreden 380KV-hoogspanningsleiding in Zevenbergschen Hoek. De bewoners kwamen protesteren tegen het tracé. Tientallen mensen zaten met spandoeken op de tribune.

Inwoners zijn niet blij dat de hoogspanningsleiding voor een bepaald deel door Zevenbergschen Hoek gaat. Er werd dan ook door de hele raad een motie ingediend. Wethouder Désiréé Brummans van de gemeente Moerdijk heeft nam de motie aan. Na dat besluit kwam er luid applaus van de inwoners.

Gesteund

“Ik ben blij dat we gesteund worden door de gemeente Moerdijk en de hele raad. Iedereen staat er volledig achter”, vertelt buurtbewoner Ceciel Deijkers. “Er moet een fatsoenlijke oplossing komen. We zijn pas tevreden tot we te horen krijgen dat minister Wiebes het plan terugtrekt.”

De samenwerkende overheden zoals gemeentes en waterschappen die zich niet kunnen vinden in het besluit van minister Wiebes over het tracé, sturen de minister vrijdag een brief met daarin hun ongenoegen over de gang van zaken. De gemeente Moerdijk is daar bij aangesloten, maar stuurt zelf ook nog een brief. De gemeente vindt dat zij wel erg veel te lijden heeft onder het nieuwe plan.

Plannen bijgeschaafd

In 2022 begint de aanleg van de 380KV-hoogspanningsleiding die door West-Brabant, een deel van Middel-Brabant en in de provincie Zeeland komt. Er was veel te doen om de hoogspanningsleiding en op een groot deel zijn de plannen dan ook iets bijgeschaafd. Minister Eric Wiebes is alleen niet van plan om dit in Zevenbergschen Hoek te gaan doen.

