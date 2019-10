Roetveegpieten en zwarte pieten tijdens intocht Sinterklaas in Tilburg

De roetveegpiet is dit jaar ook in Tilburg te zien (Archieffoto: ANP).

Tijdens de intocht van Sinterklaas in november zullen roetveegpieten meelopen in Tilburg. Dit heeft Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg donderdagavond samen met de burgemeester aan de vrijwilligers bekendgemaakt. Vanaf 2020 zullen er helemaal geen zwarte pieten meer meelopen tijdens de intocht.

Het was volgens voorzitter Ferdinand Palmen van het comité een duivels dilemma. De voorzitter heeft de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd met verschillende partijen. “We zijn dit jaar nader tot elkaar gekomen”, vertelt Palmen.

Burgemeester Theo Weterings heeft de dialoog ook gevolgd en is tevreden over de uitkomst.

Keuze maken

De 140 vrijwilligers kunnen zelf kiezen of ze als zwarte pieten of schoorsteenpieten gaan. “Op deze manier kunnen alle vrijwilligers aan de schoorsteenpieten wennen. Vanaf 2020 is het geen keuze meer en zullen er alleen nog schoorsteenpieten bij de intocht meelopen”, zegt Palmen. Vorig jaar voerde het Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg nog geen veranderingen door.

Omroep Brabant deed woensdag een rondgang lang de grootste Brabantse steden om te kijken voor welke pieten er gekozen wordt.

