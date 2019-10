'Vegan Streaker' weer aangehouden, nu konijnenhouderij doelwit

Peter Janssen, de ‘Vegan Streaker’ uit Vught, is weer eens opgepakt. Volgens Omroep Gelderland is hij woensdagnacht aangehouden in het Gelderse Vragender.

De politie wil over hem alleen kwijt dat het om een 34-jarige inwoner van Vught gaat.



Janssen wordt geregeld aangehouden bij acties tegen, wat hij vindt, dierenmishandeling. Van stierengevechten en veehouderijen tot een paardenconcours. Het jongste doelwit, dat van woensdagnacht, was een konijnenhouderij. Ook een man van 49 uit Veldhoven werd hierbij gearresteerd.

Op heterdaad betrapt

De twee activisten werden op heterdaad betrapt nadat de politie rond half twee een melding had gekregen dat er een alarm in een stal was afgegaan. Terwijl een aantal agenten op afstand bleven, gingen collega’s het pand binnen en liepen ze daar de mannen uit Vught en Veldhoven tegen het lijf.



Beiden zijn na hun aanhouding en een politieverhoor weggestuurd. Het Openbaar Ministerie beslist hoe de zaak wordt afgedaan, zo meldt de politie. De Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) is blij 'dat deze extremisten zijn opgepakt.' In april werd een varkenshouderij in Boxtel bezet door een grote groep actievoerders. Binnenkort buigt de rechtbank in Den Bosch zich hierover.



