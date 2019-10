'Kom zelf maar eens kijken', 380 kV-hoogspanningmasten gepland door deel Zevenbergschen Hoek

De gemeente Moerdijk roept minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om zelf maar eens te komen kijken in Zevenbergschen Hoek. De gemeente maakt zich ernstige zorgen over de aanleg van de omstreden 380 kV-hoogspanningsmasten.

In de huidige plannen gaan de kabels dwars door een deel van het dorp lopen. De aanleg moet in 2022 beginnen. De gemeente, bewoners en maatschappelijke organisaties adviseerden Wiebes voor een variant te kiezen waarin de hoogspanningslijn een aantal woningen ontwijkt. Maar daar voelt de minister weinig voor. De elf miljoen euro aan extra kosten die dat plan oplevert, zijn het volgens Wiebes niet waard.

Onder druk

In de brief waarschuwt de gemeente Moerdijk dat door het huidige plan de leefbaarheid in Zevenbergschen Hoek in gevaar komt. Daarin staat zij niet alleen. De 'samenwerkende overheden' die te maken krijgen met de aanleg van het tracé schreven vrijdag een boze brief aan minister Wiebes over de gang van zaken.

Het hele gebied rond Zevenbergschen Hoek staat volgens de gemeente al tijden onder druk door projecten van de overheid. Er is ook gewerkt aan verbreding van de A16, de aanleg van de HSL, een windpark en een industrieterrein. Een stuk van het dorp moest verdwijnen om die projecten realiseren. Vooral in buurtschap de Kattenkraam vielen volgens de gemeente harde klappen.

Onaanvaardbaar

Als door de aanleg van het 380 kV-tracé mensen opnieuw moeten verkassen, dreigt de hechte gemeenschap in de Kattenkraam uit elkaar te worden getrokken, waarschuwt Moerdijk. Onaanvaardbaar, vindt de gemeente. De onderbouwing daarvoor zou gebrekkig zijn en er lijkt amper te zijn geluisterd naar de mening van bewoners en betrokkenen in Zevenbergschen Hoek.

De gemeente vraagt Wiebes nu om zijn besluit over het tracé bij Zevenbergschen Hoek te heroverwegen. De gemeente nodigt de minister uit om in gesprek te gaan en om de plekken waar de hoogspanningsmasten gepland zijn, te bezoeken. Ook een brief naar minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in de maak, vertelt een woordvoerder.

Applaus

Donderdagavond vergaderde de gemeenteraad onder andere over de huidige situatie rond het tracé in Zevenbergschen Hoek. Een motie die het plan veroordeelt, werd unaniem aangenomen. Buurtbewoners waren naar de vergadering gekomen om te protesteren tegen de hoogspanningslijn, applaudisseerden toen de motie werd aangenomen.

