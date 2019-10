Verdachten liquidatie Dennis Struijk op vrije voeten

De openbare aanklager had aan de rechter-commissaris gevraagd het voorarrest van de twee te verlengen, maar daar vindt de rechtbank geen reden toe. De twee Zaandammers, van 28 en 31 jaar, werden maandag opgepakt. De politie verdenkt het duo direct betrokken te zijn geweest bij de moordaanslag.

Sporenonderzoek in vijver Weert

De politie zoekt nog naar een derde verdachte van de liquidatie. Op bewakingsbeelden is te zien dat twee mannen hem opwachten en een van hen het vuur opent. De derde wachtte in de vluchtauto, die na de schietpartij uitgebrand is teruggevonden. Afgelopen dinsdag zocht de politie in een vijver in Weert tevergeefs naar sporen in deze zaak.

Dennis Struijk werd in augustus 2017 in Best opgewacht en doodgeschoten terwijl hij in zijn auto zat. De beruchte crimineel, die een speler was in het zware criminele circuit, overleefde voor de fatale aanslag al twee eerdere moordpogingen. Hij is 35 jaar oud geworden.

