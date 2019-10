'Boeren die bedrijf niet willen verkopen, moeten gedwongen worden', BMF wil strenge aanpak

Boeren bij het stikstofdebat in het provinciehuis in Den Bosch. (Foto: ANP)

DEN BOSCH -

Boeren die weigeren hun bedrijf te verkopen om stikstofuitstoot te verminderen, moeten daartoe gedwongen worden. Dat schrijft de Brabantse Milieufederatie (BMF) in een actieplan dat vrijdag is gepresenteerd. Ook moeten vergunningen voor uitstoot voortaan tijdelijk worden, bijvoorbeeld vijf jaar zoals in Frankrijk. Boeren moeten dan elke vijf jaar een nieuwe vergunning aanvragen.