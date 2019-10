Steekpartij in Eindhoven was uitgedacht moordplan: zeven jaar cel voor dader die nooit een reden gaf

Een 32-jarige man uit Eindhoven moet zeven jaar de cel in voor een steekpartij waarbij een stadgenoot ernstig gewond raakte. De straf valt aanzienlijk hoger uit dan de vier jaar cel die de officier van justitie eerder eiste.

De rechtbank legde de zwaardere straf op omdat de man met een voorbedacht plan te werk ging en de bedoeling had om te doden. Op de avond van 3 januari belde de dader het slachtoffer op met de vraag of hij langs mocht komen. Toen de 30-jarige man zijn deur opendeed, werd hij vrijwel meteen neergestoken. De steker zou daarbij "wil je sollen met mij?" hebben gezegd.

Het OM beweerde dat het zou gaan om doodslag, maar de rechters vinden het een moordpoging. Mede doordat de 32-jarige man zijn mes van te voren al had opengeklapt, omdat hij belde om te controleren of het slachtoffer thuis was en omdat hij gelijk begon te steken.

Nooit een reden gegeven

Het slachtoffer gaf in de rechtbank aan dat de steekpartij zijn leven voorgoed heeft veranderd. Hij stond doodsangsten uit omdat hij dacht dat hij de steekpartij niet zou overleven.

Wanneer hij zijn deurbel hoort, herleeft hij die avond weer opnieuw, verklaarde het slachtoffer. Hij gaf aan beter tot rust te kunnen komen wanneer voor hem duidelijk is waarom hij is neergestoken. De dader blijft echter alles ontkennen.

De rechtbank bepaalde dat de 32-jarige man minder toerekeningsvatbaar is. Een psychologisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum vinden de rechters echter niet nodig.