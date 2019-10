'Privégegevens lagen al weken op straat', zeggen patiënten, Novadic-Kentron wist het pas donderdag

De privégegevens van vijftien patiënten van Novadic-Kentron in Eindhoven lagen al twee weken op straat, maar de kliniek meldde dat pas vrijdag bij de betreffende patiënten. Dat melden twee van de mensen die op de lijst staan aan Omroep Brabant. "Dit is echt slecht. Nu ben ik afgekickt en heb ik meteen weer stress", aldus een van hen. De kliniek verklaart dat zij donderdag pas van het lek hoorde.

Op de uitgelekte lijst staan privégegevens van vijftien patiënten die onlangs op de afdeling Crisis Detox en Diagnostiek op de Grote Beek in Eindhoven verbleven. Het gaat om voor- en achternamen, geboortedata en de drugs waaraan deze mensen verslaafd zijn.

Zorgen

De patiënten maken zich grote zorgen om de uitgelekte lijst. "Het is echt slecht. Maar ik heb een advocaat en die laat ik er zeker werk van maken", aldus één van hen. Ze zijn bang voor de gevolgen van het uitlekken: "Als mijn baas dit zou zien, sta ik op straat."

Volgens een van de cliënten op die lijst wist de kliniek al langer dat de gegevens op straat waren komen te liggen. "De lijst zou al twee weken rondgaan. Volgens Novadic Kentron is de lijst gestolen of is een medewerker hem verloren. Ik weet wel dat de deuren naar het kantoor vaak genoeg openstonden. Het was een zootje daar. Als ik ooit nog moet afkicken in de toekomst, doe ik dat sowieso ergens anders."

Reactie

Novadic-Kentron laat weten dat zij pas sinds donderdag op de hoogte zijn van het lek. “Dit is een zeer ernstige situatie omdat privacygevoelige informatie van een aantal (ex-)cliënten nu openbaar zijn gemaakt. Onze eerste zorg gaat nu uit naar de betreffende cliënten, maar ook naar alle andere cliënten.”

“De cliënten die op de lijst staan zijn direct persoonlijk geïnformeerd, we snappen hun boosheid volledig en hebben excuses aangeboden. Twee van hen hebben we tot op dit moment niet kunnen bereiken. Ook is de Autoriteit Persoonsgegevens direct geïnformeerd. Verder doen we aangifte bij de politie van diefstal en digitaal delen van persoonsgegevens", aldus een woordvoerder de verslavingskliniek.

Wie de gegevens lekte, weet de kliniek nog niet. "Uiteraard is de volgende stap een gedegen onderzoek naar de oorzaak van dit datalek."