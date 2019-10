Lichaam van loodgieter nog niet gevonden, vrouwen toch langer vast voor betrokkenheid bij zijn dood

Hoewel het lichaam van de vermiste loodgieter Johan van der Heyden nog niet is gevonden, blijven de twee vrouwen uit Steenbergen die eerder werden opgepakt, toch langer vastzitten. Justitie gaat ervan uit dat de Belg dood is en dat de verdachten bij zijn dood betrokken zijn.

De 56-jarige Van der Heyden verdween op 2 juni vanuit zijn huis in Lint in België en sindsdien is hij spoorloos. Volgens een politiewoordvoerder leidde het onderzoek van de Belgische recherche naar Nederland. Er wordt vanuit gegaan dat de man naar ons land is gereden. De twee verdachte vrouwen werden zaterdagochtend aangehouden in Steenbergen. De aanhouding van beide verdachten gebeurde in samenwerking met de Belgische politie.

In stukken gesneden

Volgens BN DeStem houdt de politie er rekening mee dat zijn lichaam in stukken is gesneden in een garagebox in Steenbergen. De twee vrouwen zouden moeder en dochter van elkaar zijn. Er zouden ook nog twee andere verdachten in het vizier zijn. Een ex-vriend van de moeder uit Bergen op Zoom en zijn nieuwe vriendin uit Zoersel in België.

De politie Midden-en West-Brabant is er sinds een week of twee intensief mee bezig met deze zaak, omdat concrete aanwijzingen naar onze provincie leidden, zo verduidelijkt een woordvoerder. Er zijn twintig man op de zaak gezet.

Twee weken

De twee vrouwen van 18 en 39 jaar zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het voorarrest is met twee weken verlengd.

LEES OOK: Twee vrouwen uit Steenbergen vast in verband met verdwijning Belg, mogelijk gewelddadig misdrijf