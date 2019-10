Marathon Eindhoven live te volgen bij Omroep Brabant

EINDHOVEN -

De 36e editie van de Marathon Eindhoven is zondag live te zien bij Omroep Brabant. De uitzending begint zondagochtend om tien uur en duurt tot vijf uur in de middag. De lopers zijn te volgen via Omroep Brabant tv, web en app. Omroep Brabant maakt een uitgebreid sfeerverslag.