De laatste loodjes voor de lopers aan de Marathon Eindhoven

Vanaf kwart voor zes zendt Omroep Brabant tv een samenvatting uit van de marathon. Deze samenvatting wordt elk uur herhaald.

17.15: Einde van het liveblog.

16.30:

16.15 uur:





15.50:

Kim Dillen uit Eindhoven wilde vandaag op de marathon de limiet voor de Olympische Spelen in Tokio lopen. Dillen wist dat ze nog niet in topvorm was, maar wilde per se in Eindhoven lopen. De atlete liep al vrij snel niet meer op schema en kwam uiteindelijk niet over de finish. Bij 30 kilometer stapte ze uit de wedstrijd. “Het was excelleren of op m’n bek gaan. Het werd het laatste”, vertelt ze na afloop tegen Omroep Brabant.

15.45:

Aan de finish zeggen veel lopers last te hebben van de warmte. De organisatie waarschuwt de deelnemers aan de tien kilometer rekening te houden met het weer.

15.15: Het finishen wordt samen gevierd.

De finish halen wordt samen gevierd

15.00:

14.30:

14.25: Hele familie in de prijzen.

14.15:

14.00: Ook de laatste groep deelnemers aan de halve marathon is vertrokken. Na de toppers is het nu de beurt aan de liefhebbers en fanatiekelingen.

13.45:





13.30: Op de Montgomerylaan is de eerste groep deelnemers aan de halve marathon van start gegaan.

13.15: Josephen Sirken uit Nistelrode loopt de Mini-Marathon om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbeving op de Molukken.

12.45:

Atlete Kim Dillen uit Eindhoven probeerde vandaag in haar thuisstad de limiet voor de Olympische Spelen in Tokio te lopen. De atlete liep al vrij snel niet meer op schema en kwam uiteindelijk niet over de finish.

12.40:





12.20: Björn Koreman uit Geertruidenberg rondt zijn eerste marathon af in 2 uur, 17 minuten en 26 seconden.

Björn Koreman uit Geertruidenberg komt in zijn eerste marathon tot een prima tijd

LEES OOK: Björn Koreman rookte ooit een pakje per dag, nu maakt hij zich op voor zijn marathondebuut



12.10: Laban Mutai uit Kenia wint marathon in Eindhoven in 2 uur, 6 minuten en 39 seconden. Hij verbeterende zijn persoonlijk record met een minuut. Vorig jaar eindigde Matai nog als tweede. Volgens de winnaar stond er te veel wind om een snellere tijd te lopen.

Omroep Brabant-verslaggever Jos Verkuijlen interviewt winnaar Laban Mutai

11.45:





11.25:

11.15: Atleet Björn Koreman uit Geertruidenberg rookte jarenlang een pakje sigaretten per dag en hing regelmatig in de kroeg. Vandaag probeert hij de marathon in 2 uur en twintig minuten te lopen.

11.05: jong geleerd... (voor de start van de minimarathon)

Jong geleerd... (Foto: Lobke kapteijns)

10.55:





10.50:





10.40:



10.15: ook de mini-marathon is gestart

10.10:

10.05: de wedstrijdlopers beginnen aan hun marathon

De wedstrijdlopers beginnen aan hun wedstrijd. (Foto: Lobke Kapteijns)

10.00: De lopers zijn begonnen! Burgemeester Jorritsma geeft het startschot.

9.55: Toploper Björn koreman gaat vast het vak in.

9.48 Voor een marathon moet je natuurlijk warme spieren hebben, dus de lopers maken vast een rondje.