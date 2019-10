'Dit zijn temperuren voor het midden van de zomer'

"Zaterdagochtend vroeg kreeg ik een foto binnen uit Oirschot, waar het zonnetje fraai onder de bewolking doorscheen", vertelt Hootsen. "Maar op veel plekken was het juist grijs bij de start van deze dag. En de verschillen blijven behoorlijk groot."

Heel druilerig

De bewolking is het dikst in het noorden en westen van de provincie. "Als je richting Zuid-Holland of Utrecht gaat, merk je dat het vaker regent hoe verder je komt. Het is echt heel druilerig daar."

Dat slechte weer schampt volgens Hootsen af en toe het noorden en westen van Brabant. "In het oosten en zuiden van de provincie is de bewolking wat dunner. Daar breekt op een enkele plek de zon door. De beste papieren zijn voor de Peel. Daar krijgen we ook de hoogste temperatuur. Daar wordt het misschien 19 graden, terwijl de temperatuur in het noorden en westen - bijvoorbeeld bij Bergen op Zoom - blijft steken op zo'n 16 graden."

Marathon Eindhoven

Zondag wordt het een stuk warmer. De weersomstandigheden zijn dan niet ideaal voor de deelnemers aan de Eindhovense marathon, denkt Hootsen. "Want de temperatuur komt uit op zo'n 21 of 22 graden in het oosten van Brabant, misschien wordt het plaatselijk 23 graden. Er staat wel een stevige wind, kracht 4 tot 5. Dat is voor de deelnemers aan de Eindhovense marathon niet zo fijn. De temperatuur is voor hen misschien ook wat te hoog. Verder kan er een enkele bui vallen, maar het is overdag het grootste deel van de dag droog."

Het is zondag warm voor de tijd van het jaar, knikt Hootsen. "Ja, dit zijn temperaturen voor het midden van de zomer. Dan is het normaal gesproken tussen de 22 en 25 graden in Brabant. Daar zit je zondag dus bij in de buurt."

'Het kan even stevige tekeer gaan'

Hij benadrukt dat mensen zich niet uit het veld moeten laten slaan door de buien die ze zien in weer-apps.

"Want een groot deel van de dag verloopt echt wel droog en de meeste buien volgen pas aan het eind van de middag of het begin van de avond, vanuit het westen. Maar dan kan het ook echt stevig tekeer gaan. Daarvoor valt het allemaal wel mee en is het best warm."

'Prima voor midden oktober'

Volgende week krijgen we wisselvallig weer. "Soms buien en af en toe een droge dag met een beetje zon", vertelt de weerman van Weer.nl. "De temperaturen zijn niet slecht, hoor. De eerste dagen van de nieuwe week is het veelal tussen de 15 en 18 graden. Dat is gewoon prima voor midden oktober."