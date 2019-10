De opgepakte man schoot met een luchtdrukpistool in zijn straat in Breda. (Archieffoto).

Een Bredanaar is vrijdagavond aangehouden nadat hij in zijn straat schoot met een luchtdrukpistool. Dat gebeurde aan de Naundorffstraat rond half zes. Niemand raakte gewond.

Waarom de man zijn luchtdrukpistool gebruikte is nog onduidelijk. Een buurtbewoner maakte de melding van het schieten. Hij zag de Bredanaar met pistool uit het raam schieten. De man zit nog vast en het pistool is in beslag genomen.