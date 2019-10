Studenten TU Eindhoven klaar voor Solar Challenge: 'We willen voor de 4e keer wereldkampioen worden'

Studenten van de Technische Universiteit van Eindhoven starten zondag met hun team in het Australische Darwin en eindigen zes dagen later in Adelaide. Ze rijden ruim drieduizend kilometer in hun zonneauto Stella Era.

Zaterdag stond de zogenoemde dynamic scrutineering op de planning. De teams reden een ronde over het circuit om te bepalen als hoeveelste ze mogen starten bij de wedstrijd. Het Solar Team Eindhoven start op de twintigste startplek.

Ups en downs

Volgens Marije hebben de studenten in aanloop naar zondag ‘een hoop ups en downs’ gehad. Een flinke tegenslag kregen ze ruim een maand geleden toen Stella Era onderweg naar Australië zwaar beschadigd raakte. Tijdens de reis raakte een balk van de kist waar de auto in zat los, waardoor er een gat in een zonnepaneel op het dak van de auto werd geslagen.

Het was daardoor nog onzeker of het team wel mee kon doen aan de World Solar Challenge. “We hebben een heel zonnepaneel moeten vervangen. Het was heel spannend of dat allemaal nog wel op tijd zou lukken, maar gelukkig is het dak weer compleet en daar zijn we heel blij om”, zegt Marije vanuit Australië.

‘Beschadiging gaat invloed hebben op de wedstrijd’

Door de reparatie heeft het Solar Team Eindhoven flink vertraging opgelopen in hun planning. “Hoe minder we rijden, hoe minder testdagen we hebben. En die zijn belangrijk, want tijdens die dagen probeer je de auto te optimaliseren”, aldus Marije.

Stella Era rijdt een testronde. (Foto: Solar Team Eindhoven)

Marije denkt dat de verloren tijd invloed gaat hebben op de wedstrijd. “We gaan waarschijnlijk tijdens de wedstrijd tegen dingen aanlopen. We hebben door tijdgebrek bijvoorbeeld slecht kunnen inschatten wat het verbruik van de auto gaat zijn.”

Hoogtepunt

Volgens Marije was deze week een ‘chaotische week’. “We moesten de auto goed voorbereiden, heel veel inpakken, en nog veel meer dingen door elkaar.”

“Maar de eventsfeer begint te leven. De spirit is te voelen binnen het team. Hier hebben we anderhalf jaar naartoe gewerkt, en nu zijn we op ons hoogtepunt. Het is eindelijk zover.”

Bruno en Joost uit Brabant doen mee met team Delft

Het team uit Eindhoven doet mee in de Cruiser Class. In die klasse wordt gereden met auto's die dagelijks gebruikt zouden kunnen worden. Dit is de tegenhanger van de Challenger Class, waar het gaat om snelheid. Daar doen de solarteams van Delft, Twente en Groningen in mee.

Bruno Martens (23) uit Rosmalen en Joost Renier (23) uit Roosendaal doen mee met het Vattenfall Solar Team van Delft. Met de NunaX proberen ze zo snel mogelijk van Darwin naar Adelaide te rijden. “We kunnen winnen. Onze auto is niet gemaakt voor dit bochtige circuit, maar wel voor de rechte wegen van de Australische outback. Daar gaan we laten zien wat deze auto allemaal kan”, aldus technisch manager Bruno.