Brabantse politici van GroenLinks zien een autoloze zondag in binnensteden wel zitten

De landelijke fracties van GroenLinks en de ChristenUnie pleitten zaterdag voor een autoloze zondag in binnensteden. Leuk als een landelijke partij zo'n plan lanceert, maar zitten regionale fracties daar eigenlijk wel op te wachten? Zij moeten er straks immers voor zorgen dat die auto ook echt uit de stad blijft. We vroegen het aan de Brabantse GroenLinks-partijen. "In Eindhoven beleven we morgen al een beetje een autoluwe zondag wanneer de marathon gehouden wordt", reageert raadslid Samir Toub die voor GroenLinks mobiliteit in zijn portefeuille heeft.

Buurgemeente Helmond ziet het ook zitten. "Wij profileren ons als 'city of smart mobility'. We hebben onder meer de Automotive Campus binnen onze gemeentegrens. Zo'n autovrije dag is een kans om nieuwe manieren van vervoer te testen", zegt fractievoorlichter Thomas Tuerlings. Zolang het bij één dag blijft verwacht de Helmondse politicus niet veel weerstand. "Winkeliers in de stad blijven bijvoorbeeld alle andere zondagen wel bereikbaar, dus dat zal het probleem niet zijn."

Klein beginnen

Zodra er mogelijk meer autoloze dagen in de binnenstad komen verwachten de Brabantse politici van GroenLinks wel meer weerstand. "De leegstand van winkels in binnensteden is nu al een probleem. Een slechte bereikbaarheid maakt de concurrentie met onlinewinkels dan niet beter", zegt Tuerlings.

In Tilburg hebben ze ieder jaar al een redelijk autoluwe periode zodra de kermis wordt gehouden. "Er komt organisatorisch veel bij kijken en kost geld", begint de Tilburgse fractievoorzitter Evelien Kostermans haar verhaal. "Maar door de aantrekkingskracht van de kermis blijft het wel druk in de winkelstraten en profiteert ook de rest van de Tilburgse middenstand. Bovendien blijkt dat wanneer de activiteit aantrekkelijk is, de mensen komen. Auto of geen auto. "

Experiment

In Tilburg hebben ze al een extra test achter de rug. Daar werd afgelopen zomer de Jan van der Leestraat vier weken voor auto's afgesloten. Het idee was dat de afsluiting meer mensen op straat zou brengen, er buurtactiviteiten gehouden zouden worden en de leefbaarheid zou verbeteren. Afgelopen week heeft haar partijgenoot de raad gevraagd of dit inderdaad positief heeft uitgepakt. "We wachten nog op antwoord", zegt Kostermans.

Dinsdag gaan GroenLinks en de ChristenUnie de Tweede Kamer voorstellen om het steden gemakkelijker te maken een autovrije zondag te houden. Het liefst zien beide partijen doe zondag in september. Dan worden ook in België, Frankrijk, Duitsland en in Engeland met succes autoloze zondagen gehouden in binnensteden. "Mensen ontmoeten elkaar op plekken waar anders auto's staan te ronken", zei een kamerlid van de ChristenUnie hierover.

Verbeteren

Ook al wordt het landelijke idee niet aangenomen door de Tweede Kamer, dan nog sluiten de Brabantse politici niet uit om zo'n autoloze zondag in te voeren in hun gemeente. "Het een mooie kans om te onderzoeken wat zoiets met de stad doet. We zijn allemaal op zoek naar manieren om het milieu maar ook de leefbaarheid te verbeteren."

Wat vindt Brabant?

We vroegen onze abonnees op Facebook wat ze van het plan vinden. De meningen over het invoeren van een autoloze zondag zijn verdeeld.