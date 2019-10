Brabantse rugbyderby: kind van The Dukes, nu coach van tegenpartij Oysters

"Het is een ander gevoel dan dat ik normaal hierheen ging", vertelt Joost gespannen voor de wedstrijd. "Nu wil ik hier iets komen halen en dat zijn de punten." Winnen is de ploeg inmiddels wel gewend. Onder leiding van Dooijenburgh werkte de ploeg zich in een mum van tijd twee klasses omhoog. "Nu staan we weer waar we horen."

Bekijk de video en lees verder.

Ondanks de spanning, barst de Bosschenaar van het vertrouwen. "Als het team de gameplan aanhoudt, dan gaan we het heel ver schoppen." Zijn geschiedenis bij de club gaat hem niet per se helpen, maar hij denkt een goed beeld te hebben van wat hem te wachten staat. "We kennen de coach. Je weet van elkaar wie de spelers zijn en wat ze gaan doen."

De punten bleven achter in Den Bosch, The Dukes wonnen met 83-12. De Oysters kunnen 18 januari revanche nemen op hun eigen gras.