Agenten bekogeld met vuurwerk en glas in Roosendaal, Markt ontruimd

Politieagenten in Roosendaal zijn in de nacht van zaterdag op zondag rond halfvier bekogeld met vuurwerk en glas door uitgaanspubliek. De situatie liep zo uit de hand, dat de politie de Markt moest ontruimen.

De rumoer ontstond nadat in een café aan de Markt werd gevochten door twee groepen jongeren. Een paar van hen werden uit de kroeg gezet. Vervolgens viel een meisje viel flauw in de deuropening van het café. Mensen stapten over haar heen of bleven dicht bij haar staan. Toen agenten het meisje naar buiten wilden dragen om eerste hulp te verlenen sloeg de sfeer om.

Markt schoongeveegd

De agenten werden bekogeld met vuurwerk, glazen en flessen en een ander meisje trapte naar een van de dienders. De politiemensen moesten hun wapenstok gebruiken en de Markt op linie met hondengeleiders ontruimen. Het uitgaanspubliek werd het centrum uitgejaagd.

Een man van 20 uit Bergen op Zoom en een jongen van 18 en een meisje van 16 uit Sint-Maartensdijk zijn aangehouden. Ook twee mannen zonder woon- of verblijfplaats van 26 en 27 jaar oud zijn ingerekend.