Burgemeester Roosendaal veroordeelt uitgaansgeweld op Markt, 'daders moeten hard worden bestraft'

Het rumoer op de Markt ontstond nadat in een café werd gevochten door twee groepen jongeren. Een paar van hen werden uit de kroeg gezet. Vervolgens viel een meisje flauw in de deuropening van het café. Mensen stapten over haar heen of bleven dicht bij haar staan. Toen agenten het meisje naar buiten wilden dragen om eerste hulp te verlenen sloeg de sfeer om. De politiemensen werden bekogeld met vuurwerk, glas en flessen. Uiteindelijk moest de Markt worden ontruimd.

'Behoorlijke kater'

"Het is goed dat er arrestaties zijn verricht", zegt burgemeester Van Midden. "Horeca moet gezellig zijn, helemaal op zaterdagavond en nacht. Dat een paar mensen het nu verpesten voor iedereen, zal bij velen een behoorlijke kater hebben opgeleverd. Ik wacht de resultaten van het politieonderzoek op dit moment af.”

'Dit geeft Roosendaal echt een knauw'

Ook ondernemers zijn een dag later nog onder de indruk van het uitgaansgeweld. "We zijn zeker erg geschrokken", zegt Maaike Matthijssen van Het Wapen van Roosendaal. "Het was een enorm gezellige uitgaansavond. Ouderwets druk. Jong en oud was er. Het geeft Roosendaal echt een knauw dat het nu zo uit de hand is gelopen. Zo groot als vannacht is echt lang geleden."

Matthijssen vertelt dat de horecaondernemers veel contact met elkaar hebben over zaterdagnacht, onder meer in een appgroep. "We komen een keer per maand bij elkaar en dan gaan we dit voorval zeker met elkaar bespreken."

Deuren dicht

Eigenaar Kees van Overveld van cafés De Cleyne Cat en Time Out was zaterdagnacht aan het werk. "Dat er ineens zo veel mensen van de Markt gejaagd worden is wel heel ingrijpend voor de horeca", zegt hij. "Het heeft iets angstaanjagends. Het is zonde. Uitgaan moet leuk zijn, en niet zoals vannacht."

Terwijl de Markt werd ontruimd kreeg Van Overveld een seintje dat hij de deuren van zijn bedrijf tijdelijk gesloten moest houden. Niemand mocht meer naar binnen. "We hebben de deuren op slot gedaan en zijn verder gegaan toen alles weer rustig was."

Agenten kregen hulp van portiers

De politie werd in hun actie ondersteund door ruim tien portiers van De Brug Security. "We hebben de agenten geholpen met wegsturen van het publiek", blikt eigenaar Carlo Dielemans terug. "De samenwerking was heel goed. Er is goed gehandeld door de politie." Ook Dielemans betreurt de gebeurtenissen. "Dit is een incident. Het gebeurt overal wel een keer en nu was het in Roosendaal. Maar het is wel jammer."

Na de ontruiming keerde de rust terug op de Markt. Vijf personen tussen de 16 en 27 jaar oud zijn aangehouden.