In een Thunderbird of een Chevrolet naar de Rock Around The Jukebox Experience [FOTO'S]

De swingende jaren vijftig en zestig herleefden dit weekend bij de Rock Around The Jukebox Experience in Rosmalen. Honderden liefhebbers van vetkuiven, ruisende petticoats en pastelkleurige American diners struinden rond bij de kraampjes vol nostalgische koopwaar. Velen hadden hun iconische Thunderbird en Chevrolet meegenomen, die op de parkeerplaats te bewonderen waren. Bekijk de fotoserie.

Rock Around The Jukebox is al meer dan 25 jaar het evenement waar je de 50’s, 60’s en 70’s kunt beleven. Veel bezoekers komen jaarlijks terug.

Prijzige Beatles-jukebox

Zoals Gaby en Olaf uit een dorpje bij het Duitse Düsseldorf. Ze zijn dol op de retro sfeer van weleer en hebben hun hele huis ook zo ingericht. "Twintig jaar geleden kochten we hier een jukebox, dat is nog steeds de blikvanger in de woonkamer", vertelt Gaby. Haar man filmt ondertussen een oude flipperkast met zijn mobieltje. "Wat een beauty, hè, maar die prijs!" Het is een speciale Beatles Gold Edition, en Ringo, Paul, John en George staan prominent op de kast afgebeeld. Ruim 10.000 euro kost-ie, en dat gaat de twee echt wat te ver.

Zoeken naar singletjes

Verderop staan de zussen Loes en Ellen uit Deurne oude singeltjes te bekijken. "Een verrassing voor onze vader", zeggen ze. "Hij heeft een prachtige jukebox in de kamer staan, die het nog prima doet. Regelmatig draaien we plaatjes. Je moet er wel eerst een Duitse mark ingooien, en dan begint hij te spelen. Prachtig klinkt dat!" De twee hebben hun oog laten vallen op de klassieker 'White Christmas' van Bing Crosby. "Maar deze single van Mien Oostvogels, echt nog nooit van gehoord, gaat ook zeker mee, haha!"

Verderop zijn muzikale optredens en gaan de voeten massaal van de vloer. "Lekker swingen", grijnst een jongen die recht uit Grease lijkt te zijn weggelopen.