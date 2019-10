Helse gevechten bij Wouwse Plantage, Den Bosch onder vuur

Operatie Pheasant (fazant) in Oost Brabant is in volle gang. De geallieerden komen steeds dichter bij Den Bosch. Ze bereiken Rosmalen en komen vandaag voorbij Berlicum. In de streek is een Duitse tegenaanval met Fallschirmjäger en stugs. De geallieerden reageren met kanonnen en kunnen de tegenaanval afslaan.

Het Britse bioscoopjournaal reisde mee met de bevrijders. Ze filmde de Welsh Division aan de oostkant van Den Bosch, de watertoren in de Graafsewijk, dode Duitsers langs de kant van de weg en de ravage na de beschietingen:

Bij Sint-Michielsgestel rukt nog een legereenheid op: de 51e Highland Division. Hun eigen operatie met codenaam Colin gaat daar van start. Het dorp wordt bevrijd. Dat geldt ook voor Rosmalen en Schijndel, dat al bevrijd was rond Market Garden maar weer heroverd werd door de Duitsers.

De Highlanders nemen onder Den Bosch een groot aantal krijgsgevangenen: bijna achthonderd. Maar aan de andere kant van de stad arriveren weer nieuwe Duitse versterkingen. Het zijn de nieuwste Hetzer-tankjagers.

Vlammenwerpers

In het westen, bij grensdorp Essen, steken de geallieerde troepen de Nederlandse grens over. Zes vlammenwerpers verbranden alles en iedereen die ze onderweg naar Nispen tegenkomen. Veel Duitse soldaten kunnen vluchten voor het vuur.

Een andere eenheid gaat richting Wouwse Plantage. Dat dorp is strategisch belangrijk voor de opmars naar Bergen op Zoom. Maar het ligt tussen ontoegankelijke en beboste heuvels. Dwars door het gebied oprukken kan niet. Dat kan alleen maar over de weg voor de Canadese bevrijders. En die doen dat ook.

Helse tegenaanval

Eenmaal over de grens begint meteen de kilometerslange Mariabaan die leidt naar Wouwse Plantage. De Duitsers hebben een hinderlaag in petto: zeker vijf stugs staan verdekt opgesteld achter boerderijen en openen het vuur. De hel breekt los.

Duitse para's van kampfgruppe Finzel achter een Shermanwrak op de Mariabaan

Enkele kampfgruppen en het trainingsregiment Hermann Göring vuren op alles en iedereen. Binnen korte tijd worden zeker negen Shermantanks van de Canadezen uitgeschakeld. Ook brencarriers, lichte pantservoertuigen, worden vernietigd. En er vallen diverse doden en gewonden. Complete tankbemanningen sneuvelen.

Slecht weer

De zandweg verandert in een inferno van brandende wrakken. Dikke rookwolken vergroten de chaos. De geallieerde opmars komt volledig tot stilstand. Door het slechte weer is luchtsteun onmogelijk. Het weer is te slecht. Stromende regen belet de vliegtuigen in actie te komen. Daarom besluiten de Canadezen zich tijdelijk terug te trekken.

Robert Parent (32) stierf in de hinderlaag, hij liet een vrouw achter in Ontario, Canada

Insluiting bij Woensdrecht

De naderende geallieerde troepen zijn alarmerend voor de Duitsers. Omsingeling en zelfs insluiting dreigt bij Woensdrecht. De commandant van het 15e leger besluit dat de para’s bij Woensdrecht zich terug moeten trekken.

Wrak van een brencarrier in de Bossestraat in Woensdrecht

Daar merken de geallieerden dat de druk afneemt en boeken vandaag terreinwinst. Canadese eenheden rukken op naar het treinstation. Veel van de acties zijn een herhaling van eerdere mislukte operaties. Ze graven zich in terwijl Shermantanks de Duitse para’s onder vuur nemen. Na een zware tocht door mijnenvelden bereiken ze toch nét niet het station. Maar de polders aan de andere kant van de spoorlijn zijn definitief in geallieerde handen. De para’s trekken zich langzaam terug, maar zijn nog niet verslagen.

Een 'Stug' in actie

De kranten van 1944

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.