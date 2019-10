De gekste wc's op de foto gezet voor een wc-kalender én voor een wc-expositie

Gewapend met een fototoestel bezocht ze de wc's en interviewde de eigenaren ervan. Op 8 en 9 november exposeert ze ermee in Station Brandstof in Den Bosch en presenteert ze ook haar wc-kalender met de twaalf opmerkelijkste wc's uit haar collectie. "Dat wordt een verjaardagskalender die je op het toilet kan hangen. Dus dan is de cirkel weer rond"

Van Kessel liep al langer met dit idee rond en is er begin dit jaar mee aan de slag gegaan.

"Ik vroeg het me als kind al af, want ook toen kwam ik al op wc's die helemaal vol stonden met lijstjes met spreuken, foto's, beeldjes of wat dan ook. Waarom gebeurt dat wel op de wc en niet in andere kamers van het huis? Die vraag ging ik nu dus ook stellen aan de bezitters van zo'n excentrieke wc en heb ook een oproep of Facebook gedaan en het resultaat is dus veel foto's en veel verhalen."

Zoals het verhaal van de badeendjes van een stel uit Den Bosch. Het begon als een ludiek Valentijnscadeautje, maar groeide uit tot een interactieve verzameling. Eerst werden er een paar neergezet, maar van lieverlee ging iedereen er zich mee bemoeien. Badeendjes als verjaardagscadeau en badeendjes die even 'geleend' werden, om op een verre vakantiebestemming even op de foto te gaan.

De reislustige badeendjes van Nathalie

Perla van Kessel denkt ook te weten waarom mensen uitgerekend hun wc vaak gebruiken om er rariteiten uit te stallen.

"Vaak is het een verzameling die ze niet in de woonkamer willen hebben, maar waar ze wel aan gehecht zijn. Daarnaast is de wc al een beetje een gekke, informele plek waar die eventuele gekkigheid prima bij past. Ook is het een plek waar je vaak en alleen komt. Om de verveling te bestrijden is een beetje rondkijken naar aparte dingen dan ook leuk."

Foto's: Perla van Kessel

Een typische Oeteldonkse wc