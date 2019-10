Weer veel geweld tegen hulpverleners, plan om altijd celstraf op te leggen krijgt bijval

Van het weekend was het weer raak in Midden- en West-Brabant: maar liefst vijf keer hadden hulpverleners te maken met geweld of bedreigingen. Agenten kregen het zwaar te verduren. De ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Dekker voor Rechtsbescherming komen maandag met een wetsvoorstel om buitensporig geweld tegen agenten, ambulancemedewerkers en brandweermensen een halt toe te roepen.

Het moment van aankondiging lijkt niet beter te kunnen. Na een weekend vol geweldsincidenten komt de overheid met een wetsvoorstel. "Wie hulpverleners belaagt, krijgt straks gegarandeerd celstraf. Geweld tegen agenten, ambulancemedewerkers en brandweermensen kan niet meer worden afgedaan met een taakstraf of boete," bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vijf geweldsincidenten

In Tilburg werd op vrijdag een 48-jarige verdachte aangehouden vanwege een mogelijke bedreiging. Aangekomen op het politiebureau werd de man tijdens het verhoor erg agressief. Toen zij zaterdagochtend nog een poging wilden wagen om de man te verhoren, bleef hij agressief. De man heeft een van de agenten zelfs met de dood bedreigd vanuit zijn cel. Hiervoor heeft hij een dagvaarding gehad.

In Breda moest een 20-jarige jongen uit Oudenbosch zich vrijdag legitimeren omdat hij tijdens het stappen een voorbijganger lastig viel. Hierop wilde de jongen het wapen van een agent afpakken en schold hij twee agenten uit. De jongen werd aangehouden en meegenomen naar de cel.

Een dag later was het weer raak in Breda. Op zaterdagavond gingen agenten af op een melding van een beroving. Hierop is de verdachte aangehouden. Tijdens het vervoer naar de politiecel schold hij de agenten uit. Eenmaal aangekomen op het politiebureau probeerde een agent de verdachte tot rust te manen, maar werd in het gezicht gespuugd. De agent heeft aangifte gedaan.

Midden in de nacht moest de politie in Bergen op Zoom ingrijpen bij een vechtpartij tussen twintig personen. Toen de agenten een man in de boeien wilde slaan omdat hij niet naar de bevelen wilde luisteren, ging het mis.

Ook in Roosendaal liep het volledig uit de hand. Na ruzie in en bij een café werden de vechtersbazen eruit gezet. Eenmaal buiten blokkeerden zij de doorgang voor hulpdiensten, die wilden helpen toen er bij de kroeg iemand flauwviel.

Wetsvoorstel positief ontvangen

Theo Weterings, burgemeester van de gemeente Tilburg en voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, noemt het geweld tegen hulpverleners ongehoord en totaal onacceptabel. "Het kan niet zo zijn dat mensen die hun werk uitvoeren, die er zijn om ons te beschermen, belemmerd worden in hun taak." Volgens de burgemeester moet er iets tegenover staan als men stelt dat het onacceptabel is: "Een harde straf is gepast."

Ook vindt de burgemeester het belangrijk om een discussie onder burgers op gang te brengen over normen. "Ik zie namelijk een enorme normvervaging in de maatschappij. Daarbij gaat het ook over bijvoorbeeld geweld tegen leraren en bij de huisartsenpost. We moeten kijken naar welke vorm wij acceptabel vinden."

Politiebonden: dit had veel eerder gemoeten

Koen Simmers, brigadier bij de politie en bestuurslid Nederlandse Politiebond, noemt het aantal incidenten van afgelopen weekend niet uniek. "Zoveel zijn er wel vaker. Het is deze keer alleen breder uitgemeten. En dat is een goede zaak want de impact op agenten is groot."

Onder politiemensen heerst al langer het gevoel dat ze er klaar mee zijn volgens Simmers. Als er al een aanhouding is, wordt de zaak niet serieus behandeld. "Voorheen kregen geweldplegers een kleinere boete dan wanneer iemand door rood reed. Goed dus dat er een zwaardere straf komt zodat mensen misschien beter nadenken."

Hoewel het voorstel er volgens hem eerder had moeten komen, blijft het de vraag of het verschil zal maken. "Er wordt namelijk juist vaak geweld gebruikt door mensen die dronken zijn en zij denken op dat moment toch niet na."

Hoewel de brigadier niet op de stoel van een rechter wil gaan zitten, benadrukt hij dat de duur van een celstraf van groot belang is. "Als de dader een celstraf van maar twee dagen krijgt, in plaats van een werkstraf van 180 uur, dan heeft dat natuurlijk geen zin. Twee weken lijkt me meer gepast."

Volgens Maarten Brink, voorzitter van de Algemene Christelijke Politiebond Zeeland-West-Brabant, is er een forse toename van geweldsincidenten tegen collega’s. "Wij horen vaak terug van onze leden dat de geweldplegers eerder buiten staan, dan dat de agenten hun proces-verbaal af hebben. Dat is natuurlijk belachelijk."

Afketsen van voorstel onwaarschijnlijk

Zijn collega Erik Thijssen van het ACP vult aan: "Dit is iets waar we al geruime tijd om vragen. Collega’s willen dat er harder gestraft wordt. Hoe sneller het voorstel er door is, hoe beter." De kans van slagen lijkt groot. "Simpelweg omdat het niet te verkopen is als het voorstel afketst."

