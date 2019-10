Boeren moeten meer tijd en redelijke stikstofregels krijgen, vindt ChristenUnie-SGP

Door de strengere stikstofregels zouden eindelijk weer vergunningen verleend kunnen worden voor bijvoorbeeld bouw- en infrastructuurprojecten. Maar inmiddels zijn de eerste provincies alweer afgehaakt.

Begrip van Vreugdenhil

De provinciebesturen lijken te zwichten voor boeren, die boos reageerden op de nieuwe afspraken en de voorbije weken tal van acties voerden. Zij zijn bang dat de nieuwe regels de ruimte inperken voor toekomstige uitbreiding. Herman Vreugdenhil, Statenlid voor ChristenUnie-SGP, kan zich de houding vanuit de boerensector goed voorstellen. Zijn partij had het debat van vorige week vrijdag over het veehouderijbeleid aangevraagd.

Tijdens de discussie, die door veel boeren werd bijgewoond, bleek volgens Vreugdenhil dat de provincie Brabant strengere regels heeft vastgesteld dan was afgesproken met minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

“De boeren hebben hier verontwaardigd op gereageerd en dat begrijpen wij volkomen. Het verbaast ons dat ook wij het uit de media moesten vernemen en dat we daar niet door het college over zijn geïnformeerd. Ook is hier nooit met de boeren over gesproken. Daarnaast zorgen deze strengere regels voor een extra complex stelsel, waardoor naar verwachting veel bedrijven extra in de knel komen”, zo reageert Vreugenhil.

'Onmogelijke opgave'

ChristenUnie-SGP pleit er al langer voor om de boeren meer tijd en ruimte te bieden om aan alle verplichtingen die vanuit de provincie en het Rijk op hen afkomen te voldoen. Vreugdenhil: “Uit de reactie van de provincie lees ik dat het Rijk en provincies tot januari de tijd nemen om te kijken hoe ze de regels aan kunnen laten sluiten bij het landelijk beleid en in mei de regels mogelijk aanpassen. Maar onze Brabantse boeren moeten 1 april volgend jaar hun vergunning voor nieuwe stallen verplicht bij het provinciebestuur ingeleverd hebben. Dit is echt een onmogelijk opgave."

"Ik hoop dat het provinciebestuur tot inkeer komt en nu ook echt samen met de boeren werkt aan werkbare regels die goed zijn voor natuur én een duurzame toekomst mogelijk maken voor het bedrijf.”

Provincies laten systeem los

Onder druk van boeren besloot Friesland vorige week als eerste de strengere regels nog voor de invoering los te laten. Drenthe en Overijssel volgden maandag. Gelderland trekt het beleid formeel volgende week in, omdat het provinciebestuur deze week vakantie heeft.

Kort samengevat kwam het besluit dat de provincies samen namen erop neer om weer natuurvergunningen af te geven, maar alleen voor activiteiten die niet leiden tot meer stikstofbelasting voor de omgeving. Een aanvrager moet aantonen dat een project niet leidt tot meer stikstof in natuurgebieden. Te hoge concentraties stikstofverbindingen, zoals ammoniak van de landbouw en stikstofoxiden van wegverkeer en industrie, kunnen schade aan de natuur veroorzaken.

Nieuw stikstofbeleid is noodzakelijk, omdat de Raad van State in mei bepaalde dat de manier waarop de overheid hiermee omging in strijd was met Europese natuurwetgeving.

