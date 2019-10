Zoon doet emotionele oproep aan doorrijder: 'Die man heeft mijn moeder afgepakt'

De politie heeft maandagavond in Bureau Brabant beelden laten zien van de reconstructie van het scooterongeluk in Eindhoven waarna Bep van de Langenberg (66) overleed. De bestuurder van de auto die haar aanreed, reed na het ongeluk door en heeft zich nooit gemeld. Beps zoon Ger Hendrikx riep in de uitzending de verdachte op om zich alsnog te melden.

“Die doorrijder heeft mijn moeder afgepakt. Dat geldt voor mij, maar ook voor mijn zus en voor mijn familie”, zei Ger.

Op 15 september reed Bep met haar scooter op het fietspad langs de Elzentlaan toen een personenauto vanaf de Bomansplaats kwam en geen voorrang gaf. De bestuurder stopte even, maar reed vervolgens door. De vrouw werd met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.

Haar hersenen waren gekneusd, ze had een gebroken neus en een gescheurde oogkas. Ze zou een nachtje in het ziekenhuis blijven slapen ter observatie, maar die nacht is Bep in het ziekenhuis overleden.

Donker blauwe Opel

Op de camerabeelden die Bureau Brabant toont, is de auto te zien die Bep heeft aangereden. Het gaat om een donkerblauwe Opel Zafira. Door de klap heeft de wagen schade opgelopen aan de voorkant.

De politie is op zoek naar de bestuurder van de auto. Ze wil ook graag weten of de auto ergens is geweest voor reparatie.

Specifieke getuigen

Er wordt verder gezocht naar andere getuigen die iets hebben gezien en er wordt gezocht naar specifieke getuigen. Dit gaat om bestuurders of andere inzittenden van auto’s die achter de Opel reden of deze auto tegemoet reden.

Bij Bureau Brabant werden maandagavond ook beelden getoond van een woninginbraak in Tilburg. Op de beelden is de verdachte goed te zien.

Er werden ook beelden getoond van een mishandeling in Dongen en een diefstal van een auto in Rosmalen.