Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport overkomt 1 op de 8 kinderen: 'Een held belt!'

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is nog steeds schering en inslag.

Sporten in een veilige omgeving. Dat wil natuurlijk iedereen. Maar uit onderzoek blijkt dat nog steeds heel veel sporters, kinderen én volwassenen te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. De gemeente Den Bosch is samen met Bernheze en Meierijstad een campagne gestart om daar aandacht voor te vragen. 'Een held belt!' heet die campagne..

"Uit onderzoek van de commissie De Vries is gebleken dat één op de acht kinderen te maken heeft of heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag", zegt Maaike Hofmeijer van 'S-PORT in Den Bosch. Dat schokkende cijfer was de aanleiding om de koppen bij elkaar te steken en een campagne op te stellen."

Er is een telefoonnummer dat 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar is. Zo kunnen mensen die vermoeden dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, of de mensen die er mee te maken hebben melding doen."

Sporters zijn extra kwetsbaar

Juist in de sport is het vaak moeilijk om melding te doen. Prestatiedruk en grote toekomstdromen maken sporters kwetsbaar. Daarnaast draaien sportclubs op vrijwilligers en is er minder toezicht. Dat denkt ook Hockeyster Lieke Hulsen. Zij is een van de gezichten van de campagne.

"Sporters weten gewoon niet altijd of ze melding van iets moeten maken. Het is een goede zaal dat er nu een telefoonlijn is waar je alles kwijt kan, ook al is het in jouw ogen een klein dingetje. Nu dus die telefoon pakken en melding doen!", zegt Hulsen.

Jij bepaalt wat grensoverschrijdend is

De campagne is niet alleen gericht op seksueel overschrijdend gedrag, maar bijvoorbeeld ook op pestgedrag langs de lijn of binnen teams. En dat maakt het meteen zo ingewikkeld, vertelt Maaike Hofmeijer. "Je kan melding maken van elk gedrag dat jij als ervaart als grensoverschrijdend. Dat kan voor jou dus iets heel anders zijn dan voor mij, maar we moeten het zo breed mogelijk benaderen om effectief te kunnen zijn."

Grensoverschrijdend gedrag stopt niet bij de gemeentegrens, dachten ze in Den Bosch. Daarom is de campagne opgezet met de aangrenzende gemeenten Meierijstad en Bernheze. Den Bosch hoopt dat de campagne zich de komende periode nog verder zal uitbreiden. Hofmeijer: "Dit is wat ons betreft een hele mooie eerste stap en we hopen dit uit te breiden naar heel Brabant. Als het aan ons ligt gaan we daar mee aan de slag."

Heb je zelf grensoverschrijdend gedrag opgemerkt of meegemaakt? Bel dan het gratis nummer 088-3686813