Tbs'er had mes waarmee hij staflid wilde steken om overplaatsing naar gevangenis af te dwingen

Een tbs’er van de Pompestichting in Zeeland heeft gedurende lange tijd een mes in zijn bezit gehad. Daarmee wilde hij een staflid van de voormalige Corridor steken. Op deze om overplaatsing af te dwingen van de tbs-kliniek naar een gevangenis. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft dit maandag bekend gemaakt.

De man is na de vondst van het mes op zijn kamer ondergebracht op een speciale afdeling van de inrichting. Er is aangifte gedaan tegen hem.

Scherp punt geslepen

Het steekwapen werd eind september ontdekt. In dezelfde periode werden tijdens een controle in een andere kamer, maar op dezelfde afdeling, twee smeermessen aangetroffen. Bij één was er een scherpe punt aangeslepen. Het is niet bekend waarom de cliënt bij wie deze wapens zijn gevonden ze in zijn bezit had. Dit wordt nog uitgezocht.

Alle drie de messen werden aangetroffen op de zogeheten longstay-locatie van de Pompestichting. Hier verblijven tbs’ers, die ondanks behandeling niet veilig kunnen terugkeren in de maatschappij. Bijvoorbeeld, omdat ze niet meewerken aan een behandeling. In zulke gevallen kan tot plaatsing op een afdeling voor langdurig verblijf worden besloten.

De Pompestichting is de laatste geregeld negatief in het nieuws.

