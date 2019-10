Robin (12) en Jessie (13) uit Oisterwijk vermist, zaterdag weggelopen uit instelling

De politie is nog steeds op zoek de twee weggelopen tieners Robin Geurts (12) en Jessie Iriks (13) uit Oisterwijk. De twee liepen zaterdagmiddag weg uit De Hondsberg, een zorginstelling met specialistisch hulp voor jongeren, in Oisterwijk.

Robin is twaalf jaar oud, maar ziet eruit als een 16-jarige, meldt de politie. Op de dag van de verdwijning had ze een zwart bontjasje aan en droeg ze witte sokken in haar Adidas-slippers. Ze is 1,73 meter lang, heeft blond haar en blauwe ogen.

Ze ging er samen met de 13-jarige Jessie vandoor. Hij had een felgroene jas aan en droeg zwarte Nike-schoenen. Hij is 1,65 meter lang en heeft blond haar en blauw-groen ogen.

De politie meldde zaterdag dat het tweetal beïnvloedbaar is en dat er zorgen zijn dat ze drugs gebruiken.