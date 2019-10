Vermist Kind Alert voor meisje (12) en jongen (13), ze liepen zaterdag weg uit instelling Oisterwijk

De politie is nog steeds op zoek naar een weggelopen meisje (12) en jongen (13). De twee tieners liepen zaterdagmiddag weg uit De Hondsberg, een zorginstelling met specialistische hulp voor jongeren in Oisterwijk. Dinsdagochtend werd voor de twee een Vermist Kind Alert verspreid. "Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe urgenter de vermissing wordt", legt een woordvoerder van de politie deze stap uit.

Bij de politie kwamen sinds zaterdag een paar tips binnen over de vermiste kinderen. "Die zijn nagelopen, maar ze hebben ons niet naar het meisje en de jongen geleid", vertelt een woordvoerder. De politie heeft geen idee waar de twee zijn. Zaterdag meldde de politie al dat het tweetal beïnvloedbaar is en dat er zorgen zijn dat ze drugs gebruiken.

Signalement

Het meisje is twaalf jaar oud, maar ziet eruit als een 16-jarige, meldde de politie eerder al. Op de dag van de verdwijning had ze een zwart bontjasje aan en droeg ze witte sokken in haar Adidas-slippers. Ze is 1,73 meter lang, heeft blond haar en blauwe ogen.

Ze ging er samen met de 13-jarige jongen vandoor. Hij had een felgroene jas aan en droeg zwarte Nike-schoenen. Hij is 1,65 meter lang en heeft blond haar en blauw-groene ogen.

Extra gedeeld

Met het Vermist Kind Alert hoopt de politie te bereiken dat nog meer mensen uitkijken naar de twee. Daarom is de vermissing van het meisje en de jongen ook nog eens extra gedeeld in verschillende BuurtWhatsApp-groepen in en rond Oisterwijk. Al weet de politie dus niet of de twee daar nog zijn.

Een Vermist Kind Alert is nadrukkelijk geen AMBER Alert. Een AMBER Alert wordt verspreid wanneer de politie vermoedt dat het leven van een ontvoerd of vermist kind in direct gevaar is.