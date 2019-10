Overval op casino in Den Bosch, daders bedreigen medewerkers en bezoekers met vuurwapen

Casino Toy Toy aan het Hinthamereinde in Den Bosch is maandagnacht overvallen. Twee gewapende mannen bedreigden rond twee uur medewerkers en bezoekers van het casino met een vuurwapen. Ze gingen er vervolgens met een onbekend geldbedrag vandoor.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het is niet bekend hoeveel mensen er op het moment van de overval in het casino aanwezig waren.

Na de overval werd een Burgernetbericht verstuurd met daarin een kort signalement van de overvallers. Het gaat om twee mannen. Een van de twee droeg een gewatteerde jas. Ook had een van de overvallers schoenen met rode of roze zolen aan.