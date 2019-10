Prinsjesdag in Den Bosch? 'Bijzonder idee, past bij onze gastvrije stad', reageert burgemeester

Prinsjesdag met de Troonrede, een van de komende jaren in Den Bosch? (Foto: ANP)

Koning Willem-Alexander die de troonrede houdt in Den Bosch? Als het aan fractieleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie ligt, moet het kunnen. De voorman van de ChristenUnie ziet de verbouwing van het Binnenhof in Den Haag namelijk als een kans om Prinsjesdag de komende jaren buiten die stad te vieren. Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch laat weten het een 'bijzonder idee te vinden'. "Het past bij onze gastvrije stad."

Segers stelt voor telkens voor een andere provinciehoofdstad te kiezen voor het vieren van Prinsjesdag. “Om zo de kloof tussen Den Haag en de regio te dichten.” Hij noemt het ‘een onvergetelijke ervaring voor jongeren van Leeuwarden tot Den Bosch en van Maastricht tot Middelburg wanneer zij de kans krijgen om Prinsjesdag van dichtbij mee te maken’.

De zoektocht naar een nieuwe locatie om Prinsjesdag te vieren, tijdens de verbouwing van het Binnenhof, moet als het aan Segers ligt dus breder worden getrokken dan Den Haag. Zo geef je wat hem betreft het signaal dat de landelijke politiek er voor iedereen is.

'Democratie letterlijk dichterbij brengen'

"We kunnen de democratie voor heel veel mensen letterlijk dichterbij brengen”, geeft hij aan. De verbouwing van het Binnenhof en ook de Ridderzaal begint waarschijnlijk in 2020 en duurt vijf jaar. Dit moet binnenkort duidelijk worden.

Vanaf 2021 zal dan een nieuwe plek moeten worden gevonden om het feestelijk begin van het parlementaire jaar op de derde dinsdag van september te vieren. Traditioneel vindt de viering plaats in de Ridderzaal.

CDA absoluut niet enthousiast

Regeringspartij CDA reageerde dinsdagochtend absoluut niet enthousiast op het idee van coalitiepartner ChristenUnie. CDA-Kamerlid Chris van Dam van noemt het een onzalig idee. Het voorstel miskent volgens hem de diepe betekenis die Prinsjesdag heeft voor de stad Den Haag, voor de Haagse traditie.

Alleen in noodgevallen wijk je volgens hem uit naar een andere stad en dit 'verbouwinkje' is wat hem betreft geen noodgeval. Volgens de CDA'er zijn er genoeg alternatieve locaties in Den Haag.