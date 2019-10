Is Ankie de hoop van de Brabantse boeren in bange dagen?

Het boerenprotest in Nederland wordt harder en harder. Steeds meer provincies draaien de stikstofmaatregelen terug. De Brabantse politiek schuift maar vooralsnog wil gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) niks weten van uitstel van die maatregelen, laat staan dat ze worden teruggedraaid. Of heeft Ankie de Hoon van het CDA de boeren nog wat te bieden?

Zoveel werd afgelopen vrijdag al duidelijk tijdens het stikstofdebat. Grashoff wil wel nadenken over meer speelruimte voor de boeren, maar dat is het dan. Dat heeft hij maandag nog eens uitdrukkelijk bevestigd.

Er was nog een lichtpuntje voor de boeren. CDA-fractievoorzitter Ankie de Hoon beloofde dat haar partij op 25 oktober met een plan komt. Op die dag behandelen Provinciale Staten de interim omgevingsverordening. Dat is een soort provinciale wet waarin de speelruimte voor de boeren wordt geregeld.

Pappen en nathouden?

Terwijl de ene na de andere provincie toegeeft aan de druk van de boeren heeft het provinciebestuur van Brabant vrijdag wat extra tijd gekocht. De Brabantse boeren hebben nu alle ogen gericht op Ankie de Hoon. De vraag is of de boeren erop vertrouwen dat het CDA met iets komt waar ze blij van worden. Of zijn ook de Brabantse boeren bang dat het uitdraait op pappen en nathouden en trekken ze met opgeheven riek naar het provinciehuis?

Tot nu toe heeft het CDA geen potten kunnen breken. De partij zit sinds dit jaar weer in het college van Gedeputeerde Staten. De Brabantse boeren, die in 2017 werden geconfronteerd met de strengste milieumaatregelen van Nederland, hadden hun hoop op de terugkeer van het CDA gevestigd. Maar dat leverde nog niet veel meer op dan maatwerk voor met name jonge boeren. Maatwerk is nu bij het rijk en bij provinciebestuurder Grashoff ook het toverwoord.

Niet zomaar buigen

Het is in Brabant ook een politiek ingewikkeld verhaal. De vorige coalitie waarvan VVD, D66 en PvdA teruggekeerd zijn in het college, heeft in 2017 al zoveel boerenprotest getrotseerd ten gunste van het milieu. Vooral die drie partijen hebben hoog spel gespeeld en zullen niet zomaar buigen voor de boeren. De band tussen die drie is hecht. Daar is natuurpartij GroenLinks nog eens bij gekomen. Het CDA staat tegenover een gesloten front.

Ankie de Hoon weet ook wel dat de boeren niet tevreden zijn met wat toezeggingen over maatwerk of een extra half jaartje uitstel. Ze zal met een stevig idee moeten komen en moeten proberen de andere coalitiepartners daarin mee te krijgen. Dat wordt een lastige opgave. Nu de druk vanuit de boeren zo groot is geworden dat zelfs in Groningen de deur van het provinciehuis wordt geramd zou het CDA kunnen proberen om de coalitiepartners meer in beweging te krijgen dan nu het geval is. De partij zal niet op een coalitiebreuk aansturen, zo kort na de verkiezingen.

Ontsnappingsmogelijkheid

Wat er zou kunnen gebeuren is dat het CDA de spanningen zover opvoert dat de provincie een ontsnappingsmogelijkheid zoekt om zonder gezichtsverlies toch overstag te gaan.

De provincie haalde er eerder rijksbeleid bij om uiteindelijk de dreigende crisis bij de fusie van Eindhoven en Nuenen te bezweren. Die fusie werd uiteindelijk afgeblazen. Er schuift op dit moment in Den Haag zoveel op het boerenfront dat er ergens een kiertje moet ontstaan om te ontsnappen.