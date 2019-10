Man pleegt ontucht met 13-jarig meisje uit Luyksgestel, twee jaar cel

De rechtbank in Arnhem heeft dinsdag een man uit Westervoort (Gelderland) veroordeeld tot twee jaar cel voor ontucht met een meisje uit Luyksgestel. Het slachtoffer was destijds 13 jaar oud. De man had seks met haar. Ook onttrok hij het kind aan het ouderlijk gezag.

De 33-jarige man deed zich in chatgesprekken voor als 17-jarig meisje. Hij wist dat hij contact had met een minderjarige. Toch maakte hij een afspraak met haar en nam hij het slachtoffer mee naar huis. De man heeft bekend dat hij seks heeft gehad met het slachtoffer.

Weggelopen

Op 26 maart stapte de de moeder van het meisje naar de politie om te melden dat haar dochter vermist was. Ze had eerder die avond met enkele spullen het huis verlaten. Het meisje had een afspraak met de verdachte bij een supermarkt in Luyksgestel. Hij haalde haar met de auto op en reed toen naar zijn huis in Westervoort.

Aan de hand van gegevens van de telefoon van het meisje kon de politie het adres van de man achterhalen. Daar troffen ze haar naakt aan in bed.

Uit onderzoek van een psycholoog blijkt dat de man door zijn licht verstandelijke beperking de gevolgen van zijn handelen waarschijnlijk niet voldoende kon overzien. Hij had volgens de rechtbank alleen oog voor het bevredigen van zijn eigen seksuele behoeften.