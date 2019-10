Chauffeur rijdt vrouw dood: zes maanden cel en rijbewijs kwijt

Een man moet voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk in zijn woonplaats Tilburg zes maanden de cel in, waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens de rechtbank in Breda reed hij veel te hard, onoplettend en onachtzaam met zijn auto door het drukke centrum van de stad.

De 39-jarige Tilburger had beter rekening moeten houden met overstekend verkeer, zo liet de rechtbank dinsdag weten. Op de Schouwburgring botste hij tegen een vrouw van 59, toen die met haar fiets wilde oversteken. Het slachtoffer raakte zo gewond dat ze enkele weken later overleed aan de gevolgen van het ongeluk. De aanrijding gebeurde op 21 november 2017.



Ook rijbewijs inleveren

Aan de voorwaardelijke celstraf is een proeftijd van twee jaar verbonden. Ook bepaalde de rechter dat hij twee jaar niet achter het stuur mag zitten, waarvan zes maanden voorwaardelijk met eveneens een proeftijd van twee jaar. De periode dat de veroorzaker zijn rijbewijs had ingeleverd, wordt afgetrokken van het onvoorwaardelijk deel van de rijontzegging.

