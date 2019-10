Hoofdagent Caner twitterde hoe hij wordt beledigd om afkomst en nu wordt hij bedolven onder steun

Hoofdagent Caner is blij dat zijn klacht op Twitter is omgedraaid naar iets moois.

Media staan in de rij om zijn verhaal op te tekenen en dat alles om één tweet. Hoofdagent Caner Büyükördek in Roosendaal sprak zich op Twitter uit tegen mensen die hem beledigen om zijn Turkse afkomst. Zijn tweet is op dit moment bijna 7000 keer leuk gevonden en meer dan 800 keer gedeeld. "Het is mooi om te zien dat het is omgedraaid naar iets positiefs", vertelt Caner.

Dit is de tweet waar het allemaal mee begon:

Caner weet niet hem allemaal overkomt. “Mijn mailbak stroomt vol met positieve reacties. Ik krijg heel veel steun.” Toch was de aanleiding voor deze positieve Twitterstorm minder leuk. “De reden dat ik deze tweet stuurde was dat het op Twitter vaak over mijn naam gaat en over mijn achtergrond. En dat wilde ik bespreekbaar maken."

Rascisme

'Niet mijn politieagent' of 'Terug naar je eigen land met je moeilijk uitspreekbare naam'. Dat soort zaken krijgt Caner regelmatig naar zijn hoofd geslingerd op Twitter. “Als je dat op straat tegen me zegt, dan wordt je daar gewoon voor aangehouden. Maar op Twitter kan het anoniem. Het raakt me en het is kwetsend. Het voelt alsof je met 1-0 achter staat puur vanwege je naam en afkomst.”

Lees verder onder de tweet:

#verbinding

Caner zoekt juist de verbinding op in de maatschappij. Hij is de voortrekker van het project Bondgenoten waarin hij in de stad de verbinding zoekt met mensen en instellingen. Sinds die tijd twittert hij met de hashtag verbinding.

En eigenlijk heeft hij met zijn tweet ook voor verbinding gezorgd onder de mensen de die hem steunen. “Ja, het is wel mooi om te zien hoe dat is opgepakt en dat het eigenlijk is omgedraaid naar iets moois. En dat mensen er zich van bewust geworden dat je iemand niet om zijn naam mag veroordelen.”