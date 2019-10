Lange ochtendfiles verwacht vanwege boerenprotest: 'Maak zelf de afweging of je de weg op moet'

Vermijd de snelwegen rond Utrecht woensdagochtend. Dat is het advies van Rijkswaterstaat. De verwachting is dat op de wegen rond Utrecht veel overlast zal zijn door trekkers die richting De Bilt rijden. Ook op de Brabantse wegen worden lange files verwacht.

"Hou de actuele verkeerssituatie op de weg goed in de gaten", adviseert woordvoerder Maurice van de Graef van Rijkswaterstaat. "Niet iedereen kan thuis werken maar maak zelf de afweging of het verstandig is de weg op te gaan."

'Tractoren rijden langzamer'

De boeren gaan woensdag per trekker naar Bilthoven en Den Haag. "Tractoren op de weg rijden stukken langzamer dan andere voertuigen en dat kan gevaarlijk zijn", waarschuwt Van de Graef.

Hij hoopt dat de tractoren rechts zullen blijven rijden op de weg. "En dat ze niet gaan stilstaan of rijbaanbreed rijden. Hopelijk houden ze zich daaraan."

LEES OOK: Boer Arno wil protesteren, maar geen Groningse taferelen: 'Als we daarvoor gaan, blijf ik thuis'

Extra weginspecteurs

Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs in om het verkeer in goede banen te leiden. "Ze zijn er klaar voor", verzekert Van de Graef. "Maar het kan geen kwaad om woensdag voldoende water bij je te hebben in je auto."

De boeren trekken woensdagmorgen eerst naar Bilthoven om daar te protesteren tegen de meetmethoden van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De demonstratie begint om negen uur. Rond twaalf uur trekken ze naar Den Haag.

LEES OOK: Boerenprotest: defensie sluit woensdag wegen rondom het Binnenhof in Den Haag af