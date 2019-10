Man afgeranseld met knuppel in Uden, verdachte 'pakketbezorgers' na jaar nog niet gepakt

De mannen zijn op zaterdag 20 oktober gefilmd door bewakingscamera's. Hierop is te zien hoe ze, gekleed als DHL-bezorgers, aanbellen en plots een knuppel tevoorschijn halen en de man slaan. Opmerkelijk is dat de twee mannen niet om geld vragen. De politie denk dan ook dat het om iets persoonlijks gaat.

Bekijk hieronder de beelden bij Opsporing Verzocht

Begin 2019 zond Bureau Brabant al beelden uit van de aanval van de 'pakketbezorgers'. Daarin was ook goed te zien hoe hard de man geslagen is: zijn hele been was bont en blauw door de klap met de knuppel.

De verwondingen na de mishandeling zijn goed te zien op het been van de bewoner uit Uden

Bekijk hieronder de uitzending van Bureau Brabant terug