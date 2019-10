Onderzoeksraad: Stint had nooit de weg op gemogen, keuring in 2011 niet goed uitgevoerd

De Stint had de weg niet op gemogen (Foto: ANP)

EINDHOVEN -

De Stint had in 2011 nooit de weg op gemogen omdat de keuring op een aantal punten niet goed was uitgevoerd. Ondanks de negatieve adviezen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft de minister de Stint toch toegelaten op de openbare weg. Dit blijkt uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.