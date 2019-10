Boze boeren protesten op Malieveld in Den Haag tegen regeringsbeleid

In alle vroegte vertrokken de boeren vanuit het hele land om in Den Haag te protesteren. Op initiatief van West-Brabantse en Zeeuwse boeren reden sommige boeren, tegen de afspraken in, toch met hun trekkers het Mailieveld op. Inmiddels wordt het wat onrustig op het demonstratieterrein.

Honderden boeren hebben het terrein verlaten om onder meer vuurwerk af te steken. Minister Grapperhaus riep de boeren in een tweet op zich aan de gemaakte afspraken te houden.

'Boeren blijven maar komen'

Volgens Omroep Brabant-verslaggever Jan Waalen komen er nog steeds boeren naar Den Haag die op allerlei manieren proberen om op het Malieveld te komen. Een aantal boeren reed ook met trekkers richting het Binnenhof en dat leidde even tot een gespannen situatie. De politie hield de boeren tegen, maar hoefde niet in actie te komen.

Verantwoording afleggen

Op het Malieveld staat een groepje boeren uit Rijsbergen en Zundert bij elkaar. Ook zij zijn tegen de afspraken in met hun trekker het veld opgereden. "Maar we houden het rustig", zegt een boer uit Zundert. "We komen om te protesteren en zijn niet voor niets vanuit het hele land hier naartoe gekomen. De politiek moet maar eens verantwoording afleggen. Bij de vorige actie zijn we voor de gek gehouden."

Een boer uit Rijsbergen heeft eerst zijn koeien gemolken en is daarna richting Den Haag gereden. "In de toekomst minder koeien houden? Ik denk dat de regering overstag gaat en dat we hetzelfde aantal koeien mogen blijven houden." Een vrouw uit Uppel was naar Den Haag gekomen om 'de toekomst van haar zoon veilig te stellen'.

In alle vroegte

Woensdagochtend reden in alle vroegte de protesterende boeren in groepen met trekkers met een lage snelheid over de snelweg. Dat leidde tot een chaotische ochtendspits.

Met name op de wegen rondom Utrecht stond het verkeer urenlang muurvast. Dat kwam omdat een deel van de boeren eerst via Bilthoven reed om te protesteren bij het RIVM.

