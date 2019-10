3000 trekkers van protesterende boeren onderweg naar Den Haag

Alleen op de wegen rondom Utrecht is het nog steeds druk. Door de grote drukte is de weg richting Bilthoven inmiddels afgesloten. Rijkswaterstaat leidt de protesterende boeren nu rechtstreeks naar Den Haag.

Ook op de A27 van Gorinchem naar Utrecht is het nog druk door het protest. De vertraging daar bedraagt meer dan een uur. Op de A29 stond tussen Willemstad en knooppunt Vaanplein stond woensdagochtend een file van 22 kilometer. Inmiddels zijn de protesterende boeren op weg naar Den Haag. Daar worden zo'n 3000 trekkers uit het hele land verwacht.

Tussen de trekkers reden ook opvallend veel vrachtwagens, afkomstig uit de bouw. De truckers protesteerden mee woensdag mee met de boeren. Ook mesttransporteurs die afhankelijk zijn van de boeren waren bij het protest.

Colonnes vanuit Zeeland en Boxtel

Rond kwart voor vier vertrokken honderdvijftig tot tweehonderd Brabantse boeren met hun trekkers vanuit het dorpje Zeeland. Ook bij truckerscafé De Ketting in Boxtel verzamelden zich 's nachts veel boeren. Zij draaiden vervolgens in een lange stoet de A2 op. Onze verslaggever reed op de trekker ook mee naar het RIVM.

Zwaaien vanaf het viaduct

Op ieder viaduct bij de A2 stonden mensen te zwaaien en foto's te maken van de lange stoet trekkers. Ook automobilisten toonden sympathie voor de actie.

Dinsdagavond waarschuwde Rijkswaterstaat om de actuele verkeerssituatie goed in de gaten te houden. 'Vermijd de snelwegen rond Utrecht woensdagochtend. Niet iedereen kan thuis werken, maar maak zelf de afweging of het verstandig is om de weg op te gaan."

Rijkswaterstaat zette extra weginspecteurs in om het verkeer in goede banen te leiden. Ook de politie begeleidde de colonnes op de snelwegen. Vanuit het RIVM in Bilthoven trokken de demonstrerende boeren verder richting het Binnenhof in Den Haag.

Brabantliners rijden niet

De Brabantliner, de snelbus van Bravo, reed woensdagochtend vanwege de verkeersproblemen niet vanuit Breda en Den Bosch.

