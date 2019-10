Malieveld in Den Haag stroomt vol met protesterende boeren

Het Malieveld in Den Haag stroomt woensdagochtend vol met boeren die protesteren tegen de aangescherpte stikstofregels. In alle vroegte vertrokken ze vanuit het hele land om in Den Haag te protesteren. Op initiatief van West-Brabantse en Zeeuwse boeren reden ze tegen de afspraken in toch met hun trekkers het Mailieveld op. Volgens verslaggever Jan Waalen staan er inmiddels zo'n paar honderd trekkers op het Malieveld.

In een deel van Den Haag blokkeren militairen enkele wegen in de binnenstad en richting het Binnenhof. Inmiddels is ook de A12 richting Den Haag afgesloten.

In alle vroegte

Woensdagochtendreden in alle vroegte de protesterende boeren in groepen met trekkers met een lage snelheid over de snelweg. Dat leidde tot een chaotische ochtendspits. Met name op de wegen rondom Utrecht stond het verkeer urenlang muurvast. Dat kwam om dat een deel van de boeren eerst via Bilthoven reed om te protesteren bij het RIVM.

