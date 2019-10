Mark Rutte krijgt misschien wel 75.000 Tikkies omdat studenten geleend geld terug willen

Youri Hoogewoning, student in Tilburg en bedenker van de actie ‘Massaal Tikkies naar Mark Rutte’, had niet verwacht dat zijn ludieke actie zoveel navolging zou krijgen. Al meer dan 75.000 mensen overwegen om mee te doen omdat ze de dupe zijn geworden van het leenstelsel voor studenten.

Hoogewoning is een van de duizenden studenten die begon met studeren vlak na het afschaffen van de basisbeurs. Daarom bedacht hij een actie waarmee studenten hun studieschuld terug willen krijgen door digitale betaalverzoekjes, oftewel Tikkies, te sturen naar politieke partijen. Aanvankelijk stond de actie gepland op 24 november, maar die is nu alvast vervroegd.

Van ludiek naar serieus

Hoewel het begon met een ludieke pagina op Facebook, begint de actie inmiddels serieuze vormen aan te nemen. “Er is veel gebeurd. Ik heb onder andere een gesprek gehad met het FNV en op 4 november gaat het echt gebeuren. Dan is het de bedoeling dat iedereen dan al massaal Tikkies gaat sturen”, vertelt Hoogewoning.

Maar het blijft niet alleen bij digitaal actievoeren. “We willen die dag ook samenkomen met studenten in Utrecht. De plannen zijn nog niet helemaal concreet, maar we komen in ieder geval samen en lanceren een petitie. We blijven de druk opvoeren bij de politieke partijen. Dus niet alleen maar woorden, maar ook daden.”

Het is volgens Hoogewoning de bedoeling dat studenten op 4 november Tikkies sturen naar de VVD, maar ook naar andere partijen. Op de Facebookpagina staan de WhatsAppnummers van de VVD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de Rijksoverheid. Hoeveel mensen uiteindelijk echt betaalverzoekjes gaan sturen is natuurlijk maar de vraag. Hoogeboom: “Het is even afwachten, maar groot is de actie zeker.”