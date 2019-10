Minderjarige asielzoekster verkracht in bos bij azc in Oisterwijk, twee jaar celstraf

In verband met de nationale burendag kunnen mensen een bezoekje brengen aan het azc in Oisterwijk (Foto: Jan Peels)

Eritreeƫr Filmon G. is woensdag veroordeeld tot twee jaar cel omdat hij een 15-jarig meisje verkracht heeft bij het asielzoekerscentrum in Oisterwijk. Van de straf zijn acht maanden voorwaardelijk. Zowel G. als het minderjarige meisje, dat ook de Eritrese nationaliteit heeft, woonden destijds in het azc.

De rechters vinden dat er voldoende bewijs is voor verkrachting, hoewel het minderjarige slachtoffer later haar verklaring introk. Het meisje deed een dag later aangifte van verkrachting, maar trok dat in januari weer in. Ze vertelde toen dat ze het hele verhaal had verzonnen na een ruzie. Volgens de rechters zou de dader echter gedreigd hebben filmpjes en foto’s van het meisje op social media te plaatsen.

De 20-jarige man hoorde woensdag via zijn tolk hoe lang hij naar de gevangenis moet. De straf is fors lager dan de vijf jaar onvoorwaardelijke celstraf die het OM eerder eiste. Volgens de rechters komt dat onder andere door de jonge leeftijd en blanco strafblad van de man. Ook verwachten de rechters dat hij zijn gedrag zal verbeteren en de kans op herhaling klein is.

Contactverbod

De advocaat van de Eritreeër noemde de eis van vijf jaar eerder 'absurd hoog'. De raadsman vindt dat het meisje vrijwillig instemde en dat er geen sprake was van druk. Volgens zijn cliënt zouden de twee nu zelfs met elkaar willen trouwen.

Volgens de rechter ging het meisje helemaal niet akkoord en was er sprake van een ernstig strafbaar feit. Naast een celstraf heeft de Eritrese man ook een contactverbod gekregen. De advocaat vertelt aan Omroep Brabant dat hij nog niet weet of zijn cliënt in hoger beroep gaat.

De Eritreeër heeft het destijds vijftienjarig meisje in een bos bij het azc van Oisterwijk verkracht. Dit gebeurde in juli van vorig jaar. Hij benaderde haar van achteren en gooide een doek over haar hoofd. Getuigen hoorden gegil komen vanuit het bos.

