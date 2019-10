Verdachte van verkrachting azc Oisterwijk wil trouwen met slachtoffer (16), justitie eist 5 jaar cel

Justitie heeft woensdag bij de rechtbank in Breda vijf jaar cel geëist tegen een man die vorig jaar een minderjarig meisje zou hebben verkracht bij het asielzoekerscentrum in Oisterwijk. Opmerkelijk genoeg wil de Eritrese verdachte nog altijd met haar trouwen als ze volwassen is.

De 20-jarige verdachte, Filmon G., zou juli vorig jaar een meisje hebben verkracht dat in het azc verbleef. Hij benaderde haar van achteren en gooide een doek over haar hoofd, zo stelt justitie. Ook zou G. foto’s hebben gemaakt. Dit alles gebeurde in een bos vlakbij het asielzoekerscentrum. Het slachtoffer was toen pas 15 jaar oud.

Het meisje deed een dag later aangifte van verkrachting, maar trok dat in januari weer in. Ze vertelde toen dat ze het hele verhaal had verzonnen na een ruzie. Ze hadden wel seks gehad, maar dat was vrijwillig. Ze was woensdag niet aanwezig bij de rechtszaak.



’Ik hou van haar’

“Ik ben nog steeds verliefd op haar. Ik wil mijn leven met haar delen.” G. zegt dat de seks vrijwillig was en dat de twee een relatie hadden. De relatie ging uit na een ruzie. Ook wil hij, ondanks alles, nog altijd met haar trouwen. Die uitspraak deed de wenkbrauwen van een van de rechters omhoog gaan van verbazing.



Volgens de officier zijn er meerdere mensen die het slachtoffer hoorden gillen. Hij denkt dat het meisje onder druk is gezet om te gaan liegen. “Dit is weerzinwekkend. Dat kan absoluut niet door de beugel.” De officier eist daarom een ‘hoge’ straf, vijf jaar onvoorwaardelijke celstraf.



‘Absurd hoog’

Volgens de advocaat van G. heeft het meisje helemaal niet onder druk gestaan. Hij noemt de eis ‘absurd hoog’ en noemt het bewijs ‘gebaseerd op aannames’ . De advocaat wil dat G. vrijkomt.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.



LEES OOK: Veel meer incidenten in azc's, vooral in Budel, Oisterwijk en Overloon