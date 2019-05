Veel meer incidenten in azc's, vooral in Budel, Oisterwijk en Overloon

In de zes asielzoekerscentra in Brabant hebben zich vorig jaar veel meer incidenten met bewoners voorgedaan dan in 2017. Het gaat om een stijging van eenderde, naar bijna tweeduizend. De meeste problemen deden zich voor in Budel, waar bijna vijfhonderd keer melding werd gemaakt van agressie en geweld.

Ook in de centra in Oisterwijk en Overloon was gemiddeld zeker elke dag wat aan de hand wat leidde tot respectievelijk 474 en 444 meldingen. Net als in Budel en de drie andere opvangplaatsen (Grave, 341, Tilburg, 155, en Gilze-Rijen, 112) was er sprake van een stijging ten opzichte van 2017. Opvallend was verder dat het in Budel in ruim 170 gevallen om (dreiging met) zelfdoding ging. De cijfers zijn verstrekt door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De incidenten zijn ondergebracht in een aantal categorieën: ‘zelfdestructief’ gedrag, agressie en geweld in woord en/of gebaar en het overtreden van huisregels, zoals het niet schoonmaken van de kamer of het negeren van het rookverbod.

In 2016 nog meer incidenten

In 2017 waren er verdeeld over acht opvanglocaties in onze provincie bijna vijftienhonderd meldingen, wat overigens veel minder was dan in 2016. Toen veroorzaakten asielzoekers bijna 2600 incidenten, verspreid over vijftien plekken in Brabant.

Vorige week werden cijfers bekend van delicten gepleegd door asielzoekers buiten hun opvangcentrum. Er ontstond commotie, omdat staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid ernstige misdrijven als verkrachting en doodslag zou hebben verzwegen. Over heel Nederland ging het in 2018 om 4600 meldingen. Hieronder vallen zedenmisdrijven, andere bedreigingen en delicten als winkeldiefstallen, vernielingen en zakkenrollerij. De meldingen zijn niet per provincie uitgesplitst.

Onrust in Overloon

Ook dit jaar doen zich buiten de diverse opvanglocaties in Brabant problemen met asielzoekers voor. Als het aan een deel van de inwoners van Overloon ligt, neemt de gemeente Boxmeer, waar dit dorp onder valt, actie om overlast van asielzoekers tegen te gaan. Burgemeester Karel van Soest zou de overlastgevers het liefst meteen het land uit willen zetten, maar dat gaat niet vanwege procedures die gevolgd moeten worden.

LEES OOK: 'Schaf een goede hond aan', adviseert gemeente nadat inwoners klagen over asielzoekers

Bewoners van het asielzoekerscentrum in Oisterwijk zijn in de ogen van een aantal mensen eveneens een plaag. Zodanig dat een aantal zich hardop afvraagt of dit dorp na tientallen jaren zijn opvanglocatie nog wel open moet houden. Over het azc wordt donderdag voor de gemeenteraad en andere belangstellenden een zogeheten dialoogsessie gehouden.

Voorwaarden aan open houden

Eén van de politieke partijen, Algemeen Belang, is niet voor sluiting, maar vindt wel dat aan het open houden ervan voorwaarden verbonden moeten worden. Volgens de partij is het duidelijk dat incidenten niet onder controle zijn te krijgen en dat de veiligheid van de inwoners (zowel op het azc als daarbuiten) niet te garanderen is.

Vooral alleenstaande minderjarige vreemdelingen zouden zich hieraan schuldig maken. Voor hen zou geen plaats moeten zijn in Oisterwijk, vindt de partij.