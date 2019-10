Julia (17) ontroerd door spektakel over bevrijding Bergen op Zoom: 'Mensen hadden moeilijke keuzes'

Supersum, het grote openluchtspektakel waarmee de bevrijding van Bergen op Zoom wordt herdacht, gaat donderdag in première. Het verhaal gaat over dilemma’s waar de inwoners tijdens de oorlog voor kwamen te staan. Maar liefst negen keer wordt het theaterstuk opgevoerd op de historische Waterschans aan de Binnenschelde.

“Het is zo gaaf en indrukwekkend om hierin mee te spelen. Tijdens een van de repetities zat ik met tranen in mijn ogen”, vertelt Julia Boschman (17) tijdens de generale repetitie. Julia speelt in het stuk de dochter van een cafébazin die droomt van een beter leven in het buitenland.

'Grootste voorstelling ooit'

Supersum is met 260 mensen voor en achter de schermen de grootste voorstelling die het toneelgezelschap in Bergen op Zoom gaat uitvoeren. “Je voelt je enorm verbonden met de mensen die het echt hebben meegemaakt. Je ontdekt dat alles niet zwart-wit is en dat er enorm veel nuances zijn in de keuzes die mensen hebben gemaakt”, legt actrice Joyce de Jong uit.

Opvallende verschijning in de voorstelling is de 10-jarige Julian Segers. Hij speelt Martien, een kleine grote held die graag bij het verzet wil. Julian: "Ik vind het fantastisch om te spelen. Later wil ik ook acteur worden. Het is een mooie ervaring én goed voor mijn cv."

Regisseur enthousiast

Het idee ontstond in 2016 en een team van schrijvers werkte daarna aan het verhaal. Regisseur Arthur van Broekhoven is enthousiast over het eindresultaat. “Dit is de grootste productie die we ooit gedraaid hebben. Het is een fantastisch stuk, je moet het met eigen ogen zien.”

Het tijdelijke openluchttheater is opgebouwd met een aantal zeecontainers en drie grote overdekte tribunes. Speciaal voor het spektakel is een Sherman-tank nagebouwd.

LEES OOK: Het loopt nog niet op rolletjes voor de Sherman-tank in Bergen op Zoom en de tijd dringt

Duizenden bezoekers verwacht

De organisatie verwacht 1300 bezoekers per voorstelling. Een speciale pontonbrug is aangelegd zodat de bezoekers makkelijk van de parkeerterreinen naar de waterschans kunnen lopen. Inmiddels zijn er vijf voorstellingen uitverkocht. Supersum is van 17 tot en met 27 oktober te zien.