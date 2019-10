Nieuw baasje en nieuwe naam voor bearded collie Tess na lang getouwtrek: 'Wat een opluchting!'

Bearded collie Tess gaat tegenwoordig als Saartje door het leven. Sinds afgelopen weekend heeft de zwerfhond een nieuw baasje. Een paar weken geleden werd ze zwaar verwaarloosd binnengebracht bij dierenasiel De Doornakker in Eindhoven. Omdat het een unieke bearded collie is, wilde rasvereniging Bearded Collie Holland haar graag hebben. Maar daar stak de Dierenbescherming een stokje voor.

Vorige maand werd de vijfjarige Tess al zwervend, mager en angstig aangetroffen in de omgeving van Eindhoven. Ze werd gevonden door mensen die haar naar het dierenopvangcentrum in Eindhoven hebben gebracht.

'Jammer dat er zoveel ophef is geweest'

Omdat het een zeldzame rashond is, was rasvereniging Beard Collie Holland erg in Tess geïnteresseerd. Omdat de hond is gechipt, kon gecontroleerd worden van welke fokker ze kwam. Maar dat wilde de Dierenbescherming niet.

"Wij hebben gewoon de normale procedure doorlopen", legt woordvoerster Carmen Silos namens de Dierenbescherming uit. "Het is jammer dat er zoveel ophef over is geweest want dat was niet nodig geweest. Het gaat erom dat Tess is geplaatst."

'Voor de hond is het waanzinnig'

Joke Bijster van rasvereniging Beard Collie Holland is heel blij dat Tess nu een baasje heeft gevonden. "Ze zit bij een vrouw die meer honden heeft, waaronder ook een andere bearded collie. Wel heeft ze een andere naam gekregen omdat ze al een hond had die Tess heette. Nu heet ze Saartje."

Het nieuwe baasje, die anoniem wil blijven, heeft filmpjes naar Joke gestuurd waarop te zien is dat de hond het naar haar zin heeft. "Voor de hond is het waanzinnig. In het huis is ze nog wel een beetje verlegen."

'Chipnummer kan gecheckt worden'

Wel vindt Bijster het vreemd dat de Dierenbescherming het chipnummer van de hond niet wil geven. "Wij willen juist graag helpen. Het is heel vervelend hoe de Dierenbescherming zich opstelt. Maar iedereen in onze wereld is heel opgelucht."

Als het nieuwe baasje wil, kan ze het chipnummer aan Joke geven. "Daarmee kunnen wij de fokker benaderen. Maar als ze het niet wil, is het ook goed hoor. Het belangrijkste is dat de hond weer onder de pannen is."