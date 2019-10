Pompoenenparadijs in Asten met duizenden creatieve, grappige en kunstzinnige pompoenen [VIDEO]

Prachtige pompoenkunst in het museum Klok en Peel in Asten (Foto: Alice van der Plas)

ASTEN -

Deze herfstvakantie liggen er naar schatting 20 duizend pompoenen op het terrein van museum Klok en Peel in Asten. Misschien zijn het er meer, want er gaan ook heel wat pompoenen in de soep die wordt opgediend aan de duizenden bezoekers. Tot en met zondag kan je zien wat er allemaal mogelijk is met pompoenen. En kun je genieten van de duizenden prachtig bewerkte pompoenen. Kijk in bovenstaande video naar de mooie pompoenkunst.